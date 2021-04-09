На территории Можайки полыхает типография

В подвале одного из корпусов Военно-космической академии им. Можайского вспынул пожар: на месте работают насколько пожарных бригад, информирует "Фонтанка".

По сведениям издания, горит типография, расположенная в здании 3-го факультета (радиоэлектронных систем и космических комплексов), расположенного на углу улицы Красного Курсанта и Чкаловского проспекта.

2 апреля 2019 года, напомним, в Можайке произошёл взрыв. ЗАКС.Ру рассказывал о событиях того дня и реакции на него известных выпускников академии - к примеру, спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова, долгое время преподававшего в ней научный коммунизм.

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