В Буграх прекратили незаконную добычу песка

На территории Бугровского сельского поселения, примыкающего к северной границе Петербурга, остановилась противоправная добыча песка, с которой в последнее время боролись активисты из общественного движения "Зеленый фронт". В пятницу, 9 апреля, тяжелую технику вывезли на штрафстоянку. Этому предшествовали официальные обращения в Госэконадзор Ленобласти.

"Сегодня в рамках общественного мониторинга мы вновь выехали на эту территорию, зафиксировали следы добычи песка и 5 единиц тяжелой техники. Помещение техники нарушителей на штрафстоянку является одной из самых действенных мер по пресечению незаконных работ и дальнейшего привлечения виновных к ответственности", - рассказал лидер движения Сергей Виноградов.

Около месяца назад природоохранная прокуратура выявила, что организация, работающая на территории (в районе деревни Порошкино), не имеет разрешения на пользование природными недрами.