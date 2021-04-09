Елена Милашина отказалась от франко-немецкой премии "За права человека"

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина, в последние годы занимающася темой прав человека в Чечне и за свою работу в этом направлении удостоившаяся в 2017 году франко-немецкой премии "За права человека", заявила о том, что отказывается от награды и в ближайшее время пришлет ее обратно по почте ценной бандеролью.

Журналистка обосновывает свой поступок тем, что французские чиновники раз за разом продолжают депортировать чеченцев на историческую родину, откуда они по счастливому стечению обстоятельств спаслись и где их снова ждет преследование. У нее есть версия относительно причин происходящего, и она не устраивает расследователя.

"Чудовищное убийство французского учителя Самюэля Пати, которое в октябре прошлого года совершил переехавший во Францию в пятилетнем возрасте беженец чеченской национальности, способствовало воскрешению печально известного принципа, когда все чеченцы отвечают за одного. Именно этим принципом руководствовался Сталин в 1944 году, когда депортировал в казахстанские степи зимой весь вайнахский народ", - пишет автор заявления.

Один из таких граждан сегодня, 9 апреля, в знак протеста нанес себе тяжелые увечья, но и это не остановило депортацию по причинам, которые не представляются Милашиной убедительными.

"Сегодня, после вспоротого живота Магомеда Гадаева, я понимаю, что во Франции время верховенства закона прошло и настало время верховенства страха. Я никогда не смогла бы работать в Чечне, если бы боялась. С трусами мне не по пути. И уж тем более не им меня награждать", - заключает журналистка.