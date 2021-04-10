18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:05

Роман Анин отказался давать показания в СК

фото ЗакС политика Роман Анин отказался давать показания в СК

В ночь на 10 апреля журналист Роман Анин, которого после домашнего обыска сотрудники ФСБ повезли на допрос в Следственный комитет, отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Об этом говорится на сайте издания "Важные истории", в котором он занимает должность главного редактора. Допрашивать Анина собирались в качестве свидетеля.

"Если бы мы отказались ехать, то Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК. Поэтому мы решили ехать добровольно", - пояснила адвокат Людмила Ставицкая.

Теперь, по ее данным, Анина хотят пригласить на допрос в понедельник 12 апреля.

Обыск проводился по уголовной статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, в ходе следственных действий у Анина изъяли всю рабочую технику. Примечательно, что, по словам адвоката Василия Грищака, чекисты, обследуя жилище, особое внимание уделяли всему англоязычному и даже фотографиям, сделанным в США во время учебы.

Коллеги журналиста предполагают, что его преследование может быть связано с публикацией 2016 года "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?". В октябре 2016 года суд признал сведения, изложенные в публикации, недостоверными.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:57 Защитники здания ВНИИБ вновь собрались на народном сходе

13:10 К матчам Евро в Петербурге решили не привлекать зарубежных волонтеров

12:25 Петиция в защиту портрета Хармса на его доме набирает популярность

11:30 По делу о злоупотреблении полномочиями задержали советника красноярского губернатора

11:07 В РФ подтвердились 8,7 тысяч новых случаев COVID-19, из них 699 - в Петербурге

10:05 Роман Анин отказался давать показания в СК

0:18 Главреда "Важных историй" Анина увезли на допрос после обыска в его квартире

9 апреля, 23:34 Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

9 апреля, 20:54 Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

9 апреля, 20:18 Турция закрывает границу для российских туристов

9 апреля, 19:50 Елена Милашина отказалась от франко-немецкой премии "За права человека"

9 апреля, 19:20 Активист Крисевич посвятил "запотевшему забралу" художественное произведение

9 апреля, 19:10 Муниципал: Мундепы попросили прокурора наказать виновных в финансовых нарушениях администрации Адмиралтейского района

9 апреля, 18:52 В Буграх прекратили незаконную добычу песка

9 апреля, 18:18 У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru