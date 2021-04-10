Роман Анин отказался давать показания в СК

В ночь на 10 апреля журналист Роман Анин, которого после домашнего обыска сотрудники ФСБ повезли на допрос в Следственный комитет, отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Об этом говорится на сайте издания "Важные истории", в котором он занимает должность главного редактора. Допрашивать Анина собирались в качестве свидетеля.

"Если бы мы отказались ехать, то Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК. Поэтому мы решили ехать добровольно", - пояснила адвокат Людмила Ставицкая.

Теперь, по ее данным, Анина хотят пригласить на допрос в понедельник 12 апреля.

Обыск проводился по уголовной статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, в ходе следственных действий у Анина изъяли всю рабочую технику. Примечательно, что, по словам адвоката Василия Грищака, чекисты, обследуя жилище, особое внимание уделяли всему англоязычному и даже фотографиям, сделанным в США во время учебы.

Коллеги журналиста предполагают, что его преследование может быть связано с публикацией 2016 года "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?". В октябре 2016 года суд признал сведения, изложенные в публикации, недостоверными.