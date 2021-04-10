В РФ подтвердились 8,7 тысяч новых случаев COVID-19, из них 699 - в Петербурге

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8704 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 402, а сумели поправиться 9579 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2006 новых больных, в Петербурге – 699, в Подмосковье – 587. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 953 человека и скончался 31.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.