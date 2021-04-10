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13:10

К матчам Евро в Петербурге решили не привлекать зарубежных волонтеров

фото ЗакС политика К матчам Евро в Петербурге решили не привлекать зарубежных волонтеров

Организаторы матчей предстоящего чемпионата Европы по футболу в Петербурге решили отказаться от приглашения зарубежных волонтеров из-за технических сложностей, порожденных пандемией коронавируса. На петербургской части турнира специальный центр подготовки волонтеров обойдется имеющимися силами. 

"Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению [волонтеров], а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе", - цитирует ТАСС замглавы центра Дмитрия Антонова.

На полторы тысячи мест претендовали около 11 тысяч соискателей сразу с нескольких континентов. Перед отобранными теперь, возможно, встанет проблема обязательной вакцинации.

"Мы пока только у людей уточняем, кто планирует делать [прививку], кто болел. Пока сбор статистических данных проходит, а там уже ближе к делу будем смотреть", - рассказал Антонов.

Напомним, что в Петербурге пройдут четыре матча перенесенного на один год международного соревнования: три на групповом этапе (в июне) и один четвертьфинал (2 июля).

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