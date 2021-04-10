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15:30

Врио губернатора Ульяновской области распустил свое правительство

фото ЗакС политика Врио губернатора Ульяновской области распустил свое правительство

Вскоре после своего назначения новый врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских специальным распоряжением отправил в отставку правительство региона, сообщил Telegram-канал этого органа власти. Исключение сделано только для заместителей губернатора, включая первого, которые останутся в составе обновленного регионального кабмина.

До 8 апреля Русских представлял в Совете Федерации Подмосковье. Он пришел на смену Сергею Морозову, который незадолго до утверждения своей отставки президентом объяснил свое желание уйти новыми политическими амбициями. Морозов попробует свои силы в качестве кандидата в депутаты Государственной думы. Ульяновской областью он руководил последние 16 с лишним лет.

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