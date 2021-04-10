Врио губернатора Ульяновской области распустил свое правительство

Вскоре после своего назначения новый врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских специальным распоряжением отправил в отставку правительство региона, сообщил Telegram-канал этого органа власти. Исключение сделано только для заместителей губернатора, включая первого, которые останутся в составе обновленного регионального кабмина.

До 8 апреля Русских представлял в Совете Федерации Подмосковье. Он пришел на смену Сергею Морозову, который незадолго до утверждения своей отставки президентом объяснил свое желание уйти новыми политическими амбициями. Морозов попробует свои силы в качестве кандидата в депутаты Государственной думы. Ульяновской областью он руководил последние 16 с лишним лет.