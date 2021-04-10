18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:15

Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

фото ЗакС политика Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

На двери мурманского штаба Алексея Навального появилось запрещенное в России изображение свастики, о чем в своем Telegram-канале сообщила координатор местных "навальнистов" Виолетта Грудина. Ситуация осложнилась тем, что злоумышленники вдобавок заделали щели монтажной пеной.

"Открыть дверь до сих пор так и не получилось, замок залит плотно", - пожаловалась активистка.

В этот же день Грудиной досталось и лично: в ее подъезде разбросали листовки, и она стала их главной героиней как предводитель "банды нелюдей".

"Меня обвиняют в бандитизме и совращении детей, при этом упоминая мой личный адрес", - рассказала "навальнистка", признавшись, что на этом примере увидела истинное лицо грязных политтехнологий.

В листовках ей также ставится в упрек склонение несовершеннолетних к гомосексуальным практикам.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

17:14 Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

16:32 Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

16:15 Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

15:30 Врио губернатора Ульяновской области распустил свое правительство

14:45 В редакции "Важных историй" прошел обыск в отсутствие журналистов

13:57 Защитники здания ВНИИБ вновь собрались на народном сходе

13:10 К матчам Евро в Петербурге решили не привлекать зарубежных волонтеров

12:25 Петиция в защиту портрета Хармса на его доме набирает популярность

11:30 По делу о злоупотреблении полномочиями задержали советника красноярского губернатора

11:07 В РФ подтвердились 8,7 тысяч новых случаев COVID-19, из них 699 - в Петербурге

10:05 Роман Анин отказался давать показания в СК

0:18 Главреда "Важных историй" Анина увезли на допрос после обыска в его квартире

9 апреля, 23:34 Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

9 апреля, 20:54 Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru