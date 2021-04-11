"До сих пор не уходят": С ночи полиция пытается попасть в ростовский штаб Навального

Представители правоохранительных органов пришли в ночи в штаб Алексея Навального в Ростове-на-Дону, уведомила "МБХ медиа" его координатор Ксения Середкина.

"Полиция пришла часа в три [ночи], до сих пор не уходят. Они стучали с перерывами с трех до шести, потом куда-то пропали. Сейчас опять стучат", - поделилась активистка.

По словам силовиков, на штаб поступила жалоба от неких граждан. Более они никакой информации не предоставили, уточнила Середкина.

"Видимо, они не уполномочены ломать дверь, иначе уже бы выпилили однозначно. Изначально сказали, что поступила жалоба от соседей. Больше ничего я не смогла от них добиться", - заключила координатор штаба.