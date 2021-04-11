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11:45

Коронавирус диагностировали у 8702 россиян, из которых 694 - жители Петербурга

фото ЗакС политика Коронавирус диагностировали у 8702 россиян, из которых 694 - жители Петербурга

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 8702 граждан РФ: таким образом, на сегодняшний день известно о 4 641 390 жителей страны, подхвативших ковид с начала пандемии, проинформировали в оперативном штабе.

Пятерка регионов, лидирующих по уровню распространения заболевания, по-прежнему выглядит следующим образом: первенство у Москвы (2 090), следом расположились Петербург (694), Московская область (574), Ростовская область (239) и Нижегородская область (236).

Осложнения, вызванные инфекцией, стали причиной гибели ещё 337 пациентов. За всё время с момента распространения COVID-19 скончались 102 986.

Излечились при этом ещё 7230 человек, всего побороли болезнь более 4,26 млн россиян.

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