"Настоящему политическому заключенному": Расследования Навального получили премию кинокритиков "Белый слон"

Политические расследования оппозиционера Алексея Навального победили в номинации "Событие года" в рамках состоявшейся национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Как прошло мероприятие можно посмотреть на YouTube.

"Много призов мне приходилось вручать в своей жизни, но впервые - и я надеюсь, что в последний раз - мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме по заведомо ложному обвинению, настоящему политическому заключенному", - сказал, вручая премию, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен.

Изыскания политика, считает Матизен, наполнены "настоящей страстью и неумолимой логикой".

Лучшей на премии стала кинокартина не желавшего "соседствовать" с Навальным режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".