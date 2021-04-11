Посол РФ обвинил власти Германии в "пособничестве" съёмкам фильма Навального про "дворец" в Геленджике

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев предъявил претензии властям страны: он полагает, что они могли оказать содействие съёмкам расследования Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, извещает Der Spiegel.

Ещё в феврале, делится издание, беседуя со статс-секретарём МИД Германии Мигелем Бергером, дипломат заявил, что локальное правительство "предоставило Навальному возможность" посетить Дрезден после лечения в клинике "Шарите" в Берлине.

Нечай полагает, что немецкие чиновники "оказали Навальному помощь" в получении доступа к архивам "Штази" (Министерства госбезопасности ГДР), в котором оппозиционер нашёл фотографии с Владимиром Путиным: в конце "восьмидесятых" президент России работал в дрезденском представительстве КГБ СССР. Снимки впоследствии были использованы в последнем резонансном расследовании Навального.

В свою очередь Der Spiegel, ссылаясь на позицию локальных дипломатов, назвал претензии Нечая "безосновательными". Доступ к архивным кадрам "Штази", добавили в журнале, может получить любой желающий, поэтому допуск Навального к ним "не был эксклюзивным". К слову, ранее, в 2018 году, о фотографиях с Путиным из немецкой картотеки уже писал журнал Bild.