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9:56

Путин поручил определить проекты для инвестирования из ФНБ

фото ЗакС политика Путин поручил определить проекты для инвестирования из ФНБ

Президент Владимир Путин поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния, сообщается на сайте Кремля.

Поручение Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. Правительство должно подготовить этот перечень до 1 мая при участии АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций".

Также Путин указал, что нужно разработать комплекс дополнительных мер для стимулирования организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов на территории России. В том числе среди предложений должны быть меры налогового стимулирования.

фото: kremlin.ru

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