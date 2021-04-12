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10:30

От журналистов требуют отрицательные тесты на COVID-19 для допуска на послание президента

фото ЗакС политика От журналистов требуют отрицательные тесты на COVID-19 для допуска на послание президента

Кремль открыл акредитацию на оглашение президентом послания Федеральному собранию, одним из условий для нее будет наличие двух отрицательных тестов на коронавирус.

"Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде", - указали в Кремле.

Заявки на аккредитацию принимаются, исходя из квоты: печатные СМИ – 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф); информационные агентства – 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф); электронные издания – 1 человек (1 корреспондент); телевизионные СМИ – 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании – 1 человек (1 корреспондент). Заявки принимаются до 17:00 13 апреля.

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

фото: kremlin.ru

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