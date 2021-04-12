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11:13

В России учли 8,3 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 706

фото ЗакС политика В России учли 8,3 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 706

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8320 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 277, а сумели поправиться 6656 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1833 новых больных, в Петербурге – 706, в Подмосковье – 569. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 252 человека и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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