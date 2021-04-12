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11:44

Суд велел приостановить вырубку деревьев в двух парках Петергофа

фото ЗакС политика Суд велел приостановить вырубку деревьев в двух парках Петергофа

Вырубку Английского и Лугового парков, с которой месяцами борются активисты и жители Петродворцового района, удалось приостановить через суд. Теперь, согласно определению суда, порубочный билет перестал быть действителен на этих землях, а значит, делают вывод в экологической организации "Беллона", "построить тоже больше ничего не получится". Тем не менее, часть из 620 старых деревьев успели уничтожить, а ответчик, ООО "Комета", еще имеет две недели, чтобы обжаловать решение.

"Исходя из материалов дела об обжаловании ППТ, порубочный билет был выдан без обследования возраста зеленых насаждений. Исходя из ответов органов власти, такое обследование не проводилось ни КБ, ни КГИОП. Вырубка деревьев на этой территории возможна только выборочно", - рассказала адвокат Ксения Михайлова.

По оценкам экспертов "Беллоны", при менее удачных для них результатах тяжбы ущерб, который строительство нанесло бы экосистеме Петергофа, можно было бы квалифицировать как непоправимый. Помимо исчезновения зеленых насаждений строительные работы несут с собой риск обмеления знаменитой фонтанной системы.

Градозащитники добиваются включения участков, на которые претендовал, застройщик, в зону охраны объектов культурного наследия "Английский парк" и "Парк Луговой (Озерковый)".

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