Около "Варшавского экспресса" начался капремонт общежития сталинских времен

У бывшего Варшавского вокзала начался снос здания бывшего общежития по адресу набережная Обводного канала, 118ББ, в последние годы пребывавшего в аварийном состоянии. Об этом сообщает строительное издание "Канонер", отмечая, что щиты с информацией о работах рядом с объектом найти проблематично. Примечательно, что раньше здание, выходящее на Измайловский бульвар, считалось дореволюционным, но в настоящее время в документах указывается 1933 год постройки.

На территории в обозримой перспективе появится апарт, который в последние несколько лет хочет возвести группа "Пионер". При этом участок конструктивистского пятиэтажного общежития, в отличие от первоначальных планов, не попадет на территорию будущего строительства. На месте сносимого здания, в свою очередь, возможно, создадут бизнес-центр, который ранее упоминался в СМИ. Помещения в бывшем общежитии сегодня принадлежат ЗАО "Первая мебельная фабрика".

Представитель технического заказчика проводимых работ, ООО "СитиСтройПроект", поспешил сообщить, что на самом деле речь идет не о сносе, а только о капитальном ремонте, и к тому были предпосылки. По согласованию с чиновниками предполагалось заменить аварийные несущие конструкции.

"Однако при проведении работ по капитальному ремонту произошло опасное раскрытие трещин, что угрожало жизни и здоровью рабочих, а также вызывало риск полного обрушения здания и повреждения соседнего дома. Решение о демонтаже аварийных конструкций повлекло за собой значительные дополнительные финансовые затраты, но оно было необходимо для производства работ с соблюдением всех требований к безопасности. Работы по капитальному ремонту будут выполнены с восстановлением здания в первоначальном объеме, с полным восстановлением фасадов", - пояснил ЗАКС.Ру гендиректор компании Василий Тимофеев.