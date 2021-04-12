Петербуржцев начнут штрафовать за лай и вой домашних животных по ночам

Смольный предлагает ввести в Петербурге штрафы за лай и вой животных по ночам в квартирах многоэтажных домов, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Поправки предлагается внести в ст. 8 закона Петербурга об административных правонарушениях. Они устанавливают ответственность для хозяев, которые не принимают мер для прекращения лая, воя и "другого шума", исходящего от животного и нарушающего покой соседей.

Наказывать будут за шум от животных с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. За нарушение будут грозить штрафы в 500 – 5 тысяч рублей.

В законопроекте указано, что в 2020 году петербуржцы особенно часто жаловались на то, что у их соседей "лают и воют собаки" или "прыгает рысь", с которой играет владелец. По версии авторов инициативы, это мешает спокойному отдыху граждан и негативно сказывается на здоровье.