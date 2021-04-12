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15:48

Навальному в ИК-2 угрожают принудительным кормлением

фото ЗакС политика Навальному в ИК-2 угрожают принудительным кормлением

Политика Алексея Навального перевели из медчасти в отряд в исправительной колонии № 2, администрация угрожает начать принудительное кормление, сообщается в Twitter политика.

По словам соратников Навального, врача к нему все еще не пускают. Сообщается, что за время голодовки Навальный похудел на 8 кг, а с момента прибытия в колонию – на 15, у него учащенный пульс и пониженное давление.

"Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд", - заявили сторонники политика.

Напомним, Навальный объявил голодовку после того, как стало известно о его проблемах со здоровьем: сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой. МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также сообщалось, что у Навального были скачки температуры до 39 градусов, и в его отряде у нескольких заключенных выявили туберкулез. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

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