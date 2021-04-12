Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в Невской мануфактуре

По факту пожара в Невской мануфактуре на Октябрьской набережной возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению доложить о ходе расследования, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СК заявили о двух пострадавших сотрудниках МЧС и о том, что поиски еще одного пожарного продолжаются. Напомним, ранее в МЧС подтвердили, что один пожарный погиб, еще двое пострадали.

Бастрыкин поставил ход и результаты расследования на контроль в центральном аппарате СК.

Тем временем несколько сотен пожарных продолжают бороться с огнем, который охватил уже площадь в 10 тысяч квадратных метров, передает "Фонтанка.ру". У здания обрушились кровли и перекрытия на площади в 1,5 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на соседние деревья.

Обновлено 16:44 Кровля Невской мануфактуры обрушилась на 10 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС.

Источник ТАСС сообщает, что в здании были "довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности": неисправные и отсутствующие элементы системы противопожарной защиты. По словам собеседника агентства, Госпожнадзор выявил эти нарушения при проверки, затем выяснилось, что нарушения не были устранены, и ведомство направило материалы в мировой суд.

Огонь охватил здание Невской мануфактуры днем 12 мая. Оно было построено в середине XIX века, считается памятником регионального значения.

фото: sledcom.ru