Кандидат военных наук отговаривает учителей поддерживать независимый профсоюз

Член "Единой России" и Профсоюза образования, кандидат военных наук Александр Кирьенко обеспокоился чистотой политических рядов учителей школ Центрального района Петербурга. Он написал обращение с призывом к педагогам "не терять политическую бдительность" перед выборами. "Деструктивную деятельность" автор письма видит в работе независимого профсоюза "Учитель".

Письма-статьи счастья

В начале апреля в одну из школ Петербурга пришла "статья-открытое письмо" за авторством руководителя отделения Профсоюза работников народного образования и науки (Профсоюз образования) в Центральном районе Петербурга Александра Кирьенко. Он раскритиковал коллег из несистемного профсоюза "Учитель" и призвал педагогов "не терять политическую бдительность". Свое письмо Кирьенко назвал "Детская болезнь левизны в профсоюзе" по аналогии с книгой "Детская болезнь левизны в коммунизме" Владимира Ленина, которую кандидат военных наук назвал гениальным трудом.

О вожде мирового пролетариата в своем обращении автор вспомнил не только в названии, но и в самой статье, рассуждая о периоде подготовки к парламентским выборам, в который вместе со всей страной вступили учителя. Многим из них предстоит работать в избирательных комиссиях или наблюдать за ходом голосования. Профсоюзный председатель напомнил о крылатом выражении "Из искры возгорится пламя", которое приписал Ленину. На самом деле - это строчка из стихотворения Александра Одоевского "Струны вещих пламенные звуки". Но прославили ее, действительно, социал-демократы, которые в начале XX века использовали эти слова в качестве слогана своей газеты "Искра".

"Левизна", по мнению Кирьенко, может "заискрить" как раз перед выборами. Автор обращения считает, что при поддержке профсоюза "Учитель" в школах могут появиться сторонники Алексея Навального и это будет чревато "серьезными последствиями для избирательной кампании в целом и для спокойной и плодотворной работы наших образовательных учреждений и в первую очередь их руководителей".

"Кроме образовательной и воспитательной работы с обучающимися нельзя забывать и о воспитательной и политической работе с преподавателями и сотрудниками учреждения, разъяснять сущность политического момента. Жить в обществе и быть независимым от него невозможно", - продолжил Кирьенко.

Автор обращения попросил коллег быть на чеку - обращать внимание на ситуацию в учебных заведениях.

"Наша задача достойно провести избирательную кампанию! Убираете Профсоюз образования - получите профсоюз Учитель", - завершил свое обращение педагог.

Судя по разделу "Историческая справка" на своем сайте, Профсоюз образования считает себя наследником участников съезда народных учителей, которые проходили в России в конце XIX века, и Всероссийского союза учителей, образованного в дни первой русской революции.

Учредительный съезд Профсоюза образование состоялся через 85 лет, в сентябре 1990 года. Тогда же объединение вступило в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), членов которой можно узнать по ежегодным совместным первомайским демонстрациям с чиновниками и представителями "Единой России". Давние связи с партией власти имеет и непосредственно Профсоюз образования. Его члены - постоянные гости съездов и участники праймериз ЕР.

Офис отделения формально независимого от государства Профсоюза образования находится в одном здании с администрацией Центрального района. Сам Кирьенко подтвердил ЗАКС.Ру, что состоит в "Единой России" и разделяет взгляды партии власти.

К своему письму он приложил 19 листов А4 с перепечатанными из СМИ и блогов текстами, которые, по мнению кандидата военных наук, свидетельствуют о "деструктивной деятельности" профсоюза "Учитель". Среди них - статья издания Newinform, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Материал полностью посвящен "Альянсу учителей". Эта организация действительно создана при поддержке штаба Навального, однако о профсоюзе "Учитель" в статье нет ни слова.

Еще одна заметка взята с сайта "Политика сегодня", который входит в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет Пригожин. Поводом для материала стало заявление профсоюза "Учитель" по делу "Сети"*: "Привлечь к ответственности виновных в применении пыток".

Кирьенко также перепечатал интервью координатора "Учителя" в Петербурге, лауреата конкурса "Учитель года в России" Ивана Меньшикова "Фонтанке", подчеркнув высказывания профсоюзника о том, что "учителей беспокоит засилье патриотизма в школах, идеологическая работа", рассказ о давлении на педагогов перед голосованием по поправкам в Конституцию и других проблемах.

"Иногда нас путают"

Основанный в 2011 году профсоюз "Учитель" входит в Конфедерацию труда России (КТР). По численности она занимает второе место в стране после ФНПР. Однако в отличие от многих других объединений, КТР не союзничает с "Единой Россией". Лидер конфедерации Борис Кравченко входит в состав президентского Совета по правам человека. А его заместитель Олег Шеин - депутат Госдумы от "Справедливой России".

Координатор "Учителя" в Петербурге Иван Меньшиков рассказал ЗАКС.Ру, что их главное отличие от лояльных власти, так называемых "желтых", профсоюзов - это борьба за трудовые права. Профосоюз образования, по его мнению, в первую очередь занимается организацией конкурсов и предоставления путевок в санатории и летние лагеря.

- Мне кажется, что этот профсоюз не отстаивает права учителей, скорее - наоборот, - заявил Меньшиков. - Иногда возникали странные случаи, когда первичка в школе вставала на сторону учителя в конфликте, а их же собственное региональное или районное начальство - на сторону директора. Такие первички иногда в полном составе выходят из Профсоюза образования и вступают в независимый профсоюз, например, в "Учитель".

Помимо защиты трудовых прав конкретных педагогов, организация время от времени инициирует общественные кампании по актуальным для педагогов темам. Например, сейчас она активно выступает против всероссийских проверочных работ. Ранее члены профсоюза активно выступали за оплату труда учителей на ЕГЭ и ОГЭ. Какую-либо связь со штабом Навального и его проектам Меньшиков отрицает. Он полагает, что Кирьенко просто не понимает разницу между профсоюзами "Учитель" и "Альянс учителей".

- Это разные организации, и нас иногда путают, такое бывает. И они, и мы - независимые профсоюзы учителей. Но в данном случае это звучит странно и дико, потому что мы ни разу с ними не взаимодействовали, - рассказал профсоюзник.

Меньшиков допустил, что письмо Кирьенко мог написать не по своей инициативе. Он подозревает, что во власти нашлись люди, решившие создать ему неприятности после выхода в финал конкурса "Учитель года России". Став лауреатом, петербургский педагог дал несколько интервью, в которых не стеснялся рассуждать о политике и говорить о проблемах учителей. Однако, даже если и есть планы создать козни лично Меньшикову через других педагогов, сделать это уже не получится. С недавних пор он живет в Москве. На руководящий пост в петербургской организации в ближайшее время будет избран другой человек.

ЗАКС.Ру пытался пообщаться с кандидатом военных наук Кирьенко. Однако он отказался отвечать на вопросы по телефону. Профсоюзник только подтвердил свое членство в "Единой России" и заявил, что "гнезда", то есть ячейки независимых профобъединений, появились "уже во многих учреждениях и во многих районах". Профсоюз "Учитель", по его мнению, "разъедает коллектив". Более подробные комментарии Кирьенко пообещал дать при личной встрече. Однако в назначенный день он заявил по телефону, что не будет общаться.

- Я проконсультировался с кем мне надо было. Мне посоветовали с вами не встречаться, - заявил кандидат военных наук.

*"Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в России

Сергей Еремеев