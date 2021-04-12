Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

Президент Владимир Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН генерала Анатолия Рудого, указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатолиевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - указано в тексте документа.

Рудов занимал пост замглавы ФСИН с 2014 года. В конце марта о его возможном уходе писал РБК. Также источники сообщали, что в отставку может также уйти начальник главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов.