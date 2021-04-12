Беглов поблагодарил петербуржцев за ответственное отношение к своему здоровью

Петербургский губернатор Александр Беглов отметил важность того статистического рубежа, перед которым оказался город: совсем скоро должен будет вакцинироваться полумиллионный по счету человек. Рост числа людей, соглашающихся прививаться, радует чиновника.

"Показатель хороший, но промежуточный. Хотел бы поблагодарить петербуржцев за ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких", - произнес он в еженедельном эфире на "Радио России - Петербург".

Он отметил, что Петербург остается регионом с самым большим числом стационарных прививочных пунктов (134) и что теперь можно выбрать не только пункт, но и вакцину для инъекции. Сам Беглов привился 21 день назад и снова заметил, что чувствует себя хорошо, не вдаваясь в подробности.

По словам губернатора, он и его подчиненные очень рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 у горожан уже в нынешнем году, для того, чтобы туристический сезон мог состояться хотя бы отчасти.

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