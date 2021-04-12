После прорыва трубы в Петербурге в яму провалились три автомобиля

В понедельник 12 апреля на парковке возле торгового центра "Меркурий" в конце улицы Савушкина прорыв теплотрассы спровоцировал падение трех автомобилей в дыру, образовавшуюся в асфальте, о чем написало ТАСС со ссылкой на свои источники

"При порыве трубы в Приморском районе в яму провалились три автомобиля, люди не пострадали", - рассказал собеседник агентства.

В 16:18 специалисты ГУП "ТЭК" устранили течь на трубопроводе. В настоящее время отопление и подача горячей воды в ТРК "Меркурий" ограничена. Прокуратура Приморского района изучает обстоятельства инцидента.