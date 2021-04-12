Россия приостановила авиасообщение с Турцией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24" объявила о приостановке с 15 апреля по 1 июня авиасообщения с Турцией, коснувшейся регулярных и чартерных рейсов. Исключение составит лишь рейс Москва-Стамбул: по этому маршруту самолеты будут курсировать дважды в неделю в обе стороны.

Роспотребнадзор объясняет это решение представляющим особую опасность новым штаммом коронавируса, а также в принципе уровнем заболеваемости COVID-19 в Турции: на прошлой неделе там заболевало до 56 тысяч человек в день. При этом направление настолько популярно среди россиян, что, по данным главного санитарного врача Анны Поповой, 80% случаев коронавируса у возвращающихся домой российских туристов имеет турецкое происхождение.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в туристическом бизнесе, в настоящее время в Турции находятся порядка 30 тысяч российских туристов.