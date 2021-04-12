18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12 апреля, 22:40

Беглов заявил о необходимости восстановить здание "Невской мануфактуры"

фото ЗакС политика Беглов заявил о необходимости восстановить здание "Невской мануфактуры"

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 12 апреля посетил место пожара на Октябрьской набережной, где в течение десяти часов горело здание "Невской мануфактуры".  Градоначальник выразил слова поддержки семьям пострадавших пожарных. 

Во время тушения пожара погиб один пожарный, трое сотрудников МЧС были госпитализированы. Губернатор Беглов пообещал, что город окажет необходимую помощь всем пострадавшим, передает пресс-служба Смольного. Также чиновник заявил о необходимости восстановить сгоревшее историческое здание: "От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается". По закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" возведение нового объекта на этом месте невозможно, напомнил губернатор, на территории разрешено только восстановление утраченного объекта культурного наследия. 

Пожар на Октябрьской набережной, 50, начавшийся около полудня, был локализован в 22:22, как сообщили в региональном управлении МЧС. "В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 1000 кв.метров. Сведения о пострадавших уточняются", - рассказали в пресс-службе ведомства. К ликвидации пожара было привлечено 69 единиц техники и 347 человек личного состава. Губернатор Беглов отдельно поблагодарил командование Западного военного округа за предоставленные для тушения пожара вертолеты, а также сотрудников ГУ МВД Росгвардии за охрану общественного порядка и обеспечение безопасности жителей прилегающих кварталов. 

IMG_20210412_225132.jpg (185 KB)IMG-20210412-WA0025_pVLQOra.jpg (87 KB)фото: gov.spb.ru


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12 апреля, 20:07 Пожар в "Невской мануфактуре" привел к частичному обрушению здания

12 апреля, 18:57 Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

12 апреля, 18:29 Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

12 апреля, 17:56 ТАСС: Причиной пожара на Невской мануфактуре могло стать короткое замыкание

12 апреля, 17:53 Кандидат военных наук отговаривает учителей поддерживать независимый профсоюз

12 апреля, 17:26 "Роснефть" назвала публикации в СМИ об обысках у Анина "клеветнической кампанией"

12 апреля, 16:36 Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в Невской мануфактуре

12 апреля, 16:21 Глава штаба Навального в Дагестане пропал на следующий день после открытия

12 апреля, 15:22 Пожарный погиб при тушении огня в здании Невской мануфактуры

12 апреля, 13:52 Петербуржцев начнут штрафовать за лай и вой домашних животных по ночам


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12 апреля, 22:40 Беглов заявил о необходимости восстановить здание "Невской мануфактуры"

12 апреля, 20:55 Путин выступил за повышение зарплат космонавтам

12 апреля, 20:11 Россия приостановила авиасообщение с Турцией

12 апреля, 20:07 Пожар в "Невской мануфактуре" привел к частичному обрушению здания

12 апреля, 19:57 ЗакС космический

12 апреля, 19:52 Суд оштрафовал главу "Альянса врачей"* на 180 тысяч рублей за акцию у колонии Навального

12 апреля, 19:25 После прорыва трубы в Петербурге в яму провалились три автомобиля

12 апреля, 18:59 Романов просит генпрокурора взять расследование пожара на Невской мануфактуре на личный контроль

12 апреля, 18:57 Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

12 апреля, 18:33 Беглов поблагодарил петербуржцев за ответственное отношение к своему здоровью

12 апреля, 18:29 Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

12 апреля, 17:56 ТАСС: Причиной пожара на Невской мануфактуре могло стать короткое замыкание

12 апреля, 17:53 Кандидат военных наук отговаривает учителей поддерживать независимый профсоюз

12 апреля, 17:48 Для новгородских пенсионеров вернули обязательный режим самоизоляции

12 апреля, 17:34 Муниципал: Депутат МО "Владимирский округ" пожаловался в прокуратуру на покупку дорогих аппаратов УЗИ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru