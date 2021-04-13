18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:29

В России выявили еще 8,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 701

фото ЗакС политика В России выявили еще 8,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 701

В России за последние сутки зафиксировано 8 173 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 4 657 883 случаев заболевания. По официальным данным, умерли 103 601 человек, 338 летальных исходов внесли в статистику за последний день.

В Петербурге заболел еще 701 человек. Всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 403 789 случаев заболевания, 32 101 пациент болеет коронавирусом сейчас. Еще 30 человек признаны умершими от коронавируса, число летальных исходов, по данным штаба, возросло до 12 665.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 782 человека (71 485 болеют сейчас). В Подмосковье – 533 (37 067 продолжают лечение).

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:43 Депутат ЗакСа Иванова назвала закрытие границ с Турцией политическим решением

11:50 В Петербург привезли очередные 19 тысяч доз вакцины "Спутник V"

12 апреля, 20:11 Россия приостановила авиасообщение с Турцией

12 апреля, 17:48 Для новгородских пенсионеров вернули обязательный режим самоизоляции

12 апреля, 11:13 В России учли 8,3 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 706

11 апреля, 14:01 Кремль: Пишущий послание Федеральному собранию Путин готовит сенсационные заявления

11 апреля, 13:11 Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

11 апреля, 11:45 Коронавирус диагностировали у 8702 россиян, из которых 694 – жители Петербурга

11 апреля, 11:17 Почти 16 тысяч петербуржцев лежат на больничном с COVID-19

10 апреля, 17:14 Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 ФСИН: Навальному провели полное медицинское обследование, состояние удовлетворительное

17:23 Погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного и его коллег представят к наградам

17:11 Муниципал: Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

16:46 ККИ сносит незаконные торговые павильоны в нескольких районах Петербурга

16:43 Депутат ЗакСа Иванова назвала закрытие границ с Турцией политическим решением

16:15 В воронежский штаб Навального пришла полиция: координатора увезли в отдел

15:56 Обращение депутатов ЗакСа Петербурга в СК об отравлении Кара-Мурзы направили в Москву

15:53 На главу Штаба Навального в Петербурге составили протокол за акцию 31 января

15:50 Обвинение запросило три года колонии экс-главе архангельского штаба Навального по делу о клипе Rammstein

15:26 Экс-глава района в Подмосковье Шестун стал фигурантом дела об угрозах суду

15:06 Из соцсетей единоросса Погорелова удалили праздничную фотографию депутата в костюме астронавта

14:59 Дмитриева предложила изъять "Невскую мануфактуру" у собственника

14:56 Неизвестные проникли в офис штаба Навального в Мурманске и изрисовали его свастикой

14:43 Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

14:28 Профессора МФТИ Голубкина арестовали по подозрению в госизмене

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru