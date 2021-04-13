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12:23

В ФСИН открестились от заблокированной "официальной группы" во "ВКонтакте

фото ЗакС политика В ФСИН открестились от заблокированной "официальной группы" во "ВКонтакте

Пресс-служба ФСИН заявила, что группа во "ВКонтакте", представленная как официальная, не имеет отношения к ведомству.

"Сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России. Сведениями о том, кому принадлежит указанная страница, ФСИН России не располагает", - заявили в ФСИН.

По словам представителей службы, они не раз обращались к администрации "ВКонтакте" с просьбой удалить группу.

При этом группа имели "галочку" верификации. Во "ВКонтакте" пояснили, что страница была верифицирована по обращению пресс-службы ФСИН десять лет назад, передает "Интерфакс". Представители соцсети предположили, что те сотрудники ФСИН уже не работают в ведомстве.

"Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с поддержкой "ВКонтакте", - пояснили представители соцсети.

Напомним, группа ФСИН во "ВКонтакте" оказалась заблокирована после того, как в ней объявили сбор пожертвований для администраторов сообщества.

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