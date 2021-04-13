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13:37

"Это бесит": Навальный подал в суд на ИК-2 Покрова из-за отказа выдать ему Коран

фото ЗакС политика "Это бесит": Навальный подал в суд на ИК-2 Покрова из-за отказа выдать ему Коран

Отбывающий срок в исправительной колонии №2 Покрова политик Алексей Навальный обратился с заявлением в суд из-за отказа руководства учреждения предоставить ему для изучения Коран: книгу проверяют на экстремизм.

"Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка. Но! В моем "дружелюбном концлагере" ненавидят книги!" - сетует Навальный, чьё очередное письмо из колонии опубликовано в Instagram.

Политик рассказал, что при поступлении в покровскую ИК-2 он заказал и привёз с собой множество литературы, однако за всё время пребывания там, он так и не увидел ни одной книжки. В администрации колонии объяснили, что любые печатные издания перед тем, как выдать арестантам, должны пройти проверку на экстремизм, и весь этот процесс занимает не менее трёх месяцев.

"Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское", - поделился оппозиционер.

Навальный, напомним, держит голодовку начиная с 31 марта. Свое решение он объяснил невозможностью получить необходимые препараты, а также постоянными отказами во встречах с лечащим врачом. Политик жаловался на боли в спине и потерю чувствительности ноги. Не так давно его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что у Навального были диагностированы две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового диска. По словам соратников политика, с момента поступления в покровскую ИК он потерял 15 кг веса.

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