Глава Коми упразднил в должности постоянного представителя республики при президенте РФ

Руководитель Коми Владимир Уйба снял Сергея Мамонова с поста постоянного представителя республики при президенте: должность отныне занимает Елена Васильева - заместитель Мамонова, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

Не исключается, что экс-постпред перейдёт на работу в федеральные органы исполнительной власти. На занимаемом посту Мамонов провёл чуть меньше года, получив назначение 17 апреля 2020 года.

Постоянное представительство республики участвует в подготовке и согласовании документов в администрации президента РФ, правительства РФ, в рассмотрении в федеральных органах власти предложений по вопросам социально-экономического и культурного развития Коми, в оказании содействия внешнеэкономической деятельности органов власти и предприятий республики.

У постпредства имеется и свой офис в Москве на Волоколамском шоссе, 62, который включает административный корпус и гостиницу "Печора" с рестораном.