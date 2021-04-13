В Петербурге задержали главу Штаба Навального Фатьянову

В Петербурге задержали главу местного отделения Штаба Навального Ирину Фатьянову, сообщила сама Фатьянова ЗАКС.Ру. Сотрудники полиции пришли в Штаб и забрали ее в первый отдел полиции, уточнила руководительница регорганизации.

Причина задержания - заявление в книге учета сообщений о преступлении (КУСП) от 4 февраля, уточнила Фатьянова. Она добавила, что пока сама не знает, что именно указано в документе.

Напомним, 7 апреля в Штабе Навального в Петербурге правоохранительные органы провели обыск. Тогда причиной полицейские также назвали заявление по КУСП: якобы в помещении организации хранятся пиротехнические средства, экстремистская литература, агитационные материалы, рассказала тогда Фатьянова. В итоге из Штаба изъяли восемь тысяч листовок с текстом "Россия будет счастливой", сообщили в организации.

Фото предоставлены Ириной Фатьяновой