Профессора МФТИ Голубкина арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Московского физико-технического института Валерия Голубкина по делу о госизмене, передает ТАСС.

Под арестом Голубкин останется до 12 июня, дело расследуется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Ему еще не предъявили обвинение, он в статусе подозреваемого. Сторона защиты намерена обжаловать его арест.

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что Голубкина заподозрили в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Источники ТАСС и "Интерфакса" утверждают, что у Голубкина есть совместные научные работы с ученым Анатолием Губановым, который также проходит по делу о госизмене. При этом собеседник ТАСС уточнил, что у них разные уголовные дела, не связанные между собой, а источник "Интерфакса" утверждает, что Голубкин задержан в рамках того же дела, что и Губанов.

В пресс-службе МФТИ подтвердили, что речь идет об их преподавателе, передают "Новая газета" и "МБХ медиа". Голубкин преподает у студентов четвертого курса как внешний совместитель и не участвует в научной работе. Голубкин – сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского, в МФТИ он не имел допуска к сведениям, составляющим гостайну.