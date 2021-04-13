Экс-глава района в Подмосковье Шестун стал фигурантом дела об угрозах суду

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун стал фигурантом об угрозах суду, сообщается в Facebook политика.

По словам Шестуна, следователь посетил его в тюремной больнице Торжка, чтобы ознакомить с постановлением о возбуждении дела по трем статьям УК РФ. Это ч. 1 ст. 296 (угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия), ч. 2 ст. 297 (неуважение к суду) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По словам Шестуна, дело завели за "неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровью, применении ножа" судье, ее родственникам, гособвинителю и судебному приставу.

Сам Шестун отметил, что хотя он и критично высказывался о суде, ему непонятно, почему в деле фигурирует "нож". В качестве комментария Шестун пояснил, что не может "дать реальной оценки", потому что ему жена и мама "матом запрещают ругаться".

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей. Шестун активно поддерживал экологические протесты в Московской области, разоблачал администрацию региона, жаловался на угрозы силовиков. В заключении Шестун не раз держал голодовки, в том числе сухие.