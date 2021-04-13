Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

17:11

Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

фото ЗакС политика Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

Депутат муниципального совета МО "Сергиевское" Станислав Иванов 13 апреля отправил по почте заявление о сложении полномочий. Об этом он сам сообщил ЗАКС.Ру. 

Свое решение муниципал объяснил тем, что еще в 2020 году ушел из "Единой России" в ЛДПР. 

- Я шел на выборы от "Единой России" и сейчас не имею права оставаться депутатом, поскольку избиратели голосовали за меня как за представителя партии, - сказал Иванов.

Вместе с тем, в своем заявлении о сложении полномочий муниципал критически отозвался о петербургском отделении ЕР:

"В настоящее время Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" в лице ее секретаря, проводит политику, неприемлемую моим моральным и этическим принципам".

Депутат объяснил, что считает результатом такой политики "полностью убитый парламентаризм на всех уровнях".  

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 ФСИН: Навальному провели полное медицинское обследование, состояние удовлетворительное

17:23 Погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного и его коллег представят к наградам

17:11 Муниципал: Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

16:46 ККИ сносит незаконные торговые павильоны в нескольких районах Петербурга

16:43 Депутат ЗакСа Иванова назвала закрытие границ с Турцией политическим решением

16:15 В воронежский штаб Навального пришла полиция: координатора увезли в отдел

15:56 Обращение депутатов ЗакСа Петербурга в СК об отравлении Кара-Мурзы направили в Москву

15:53 На главу Штаба Навального в Петербурге составили протокол за акцию 31 января

15:50 Обвинение запросило три года колонии экс-главе архангельского штаба Навального по делу о клипе Rammstein

15:26 Экс-глава района в Подмосковье Шестун стал фигурантом дела об угрозах суду

15:06 Из соцсетей единоросса Погорелова удалили праздничную фотографию депутата в костюме астронавта

14:59 Дмитриева предложила изъять "Невскую мануфактуру" у собственника

14:56 Неизвестные проникли в офис штаба Навального в Мурманске и изрисовали его свастикой

14:43 Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

14:28 Профессора МФТИ Голубкина арестовали по подозрению в госизмене

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru