Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

Депутат муниципального совета МО "Сергиевское" Станислав Иванов 13 апреля отправил по почте заявление о сложении полномочий. Об этом он сам сообщил ЗАКС.Ру.

Свое решение муниципал объяснил тем, что еще в 2020 году ушел из "Единой России" в ЛДПР.

- Я шел на выборы от "Единой России" и сейчас не имею права оставаться депутатом, поскольку избиратели голосовали за меня как за представителя партии, - сказал Иванов.

Вместе с тем, в своем заявлении о сложении полномочий муниципал критически отозвался о петербургском отделении ЕР:

"В настоящее время Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" в лице ее секретаря, проводит политику, неприемлемую моим моральным и этическим принципам".

Депутат объяснил, что считает результатом такой политики "полностью убитый парламентаризм на всех уровнях".