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17:24

ФСИН: Навальному провели полное медицинское обследование, состояние удовлетворительное

фото ЗакС политика ФСИН: Навальному провели полное медицинское обследование, состояние удовлетворительное

Управление ФСИН по Владимирской области заявило, что при обследовании Алексея Навального у политика не подтвердились ни туберкулез, ни коронавирусная инфекция, передает ТАСС.

По словам представителей ФСИН, 6 апреля "врачи-специалисты" провели "полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез".

"По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное", - заявили в ФСИН.

В службе добавили, что 9 апреля Навального перевели из медчасти колонии в отряд "в связи с улучшением состояния здоровья".

Тем временем жена Навального Юлия опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о свидании с мужем в колонии. По ее словам, он "говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть".

"Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190. Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека - получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается", - написала Навальная, добавив, что после этой встречи она переживает за мужа "еще сильнее".

Напомним, Навальный испытывает проблемы со здоровьем в исправительной колонии № 2 Покрова: сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой. МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также сообщалось, что у Навального были скачки температуры до 39 градусов, и в его отряде у нескольких заключенных выявили туберкулез. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

В знак протеста против условий содержания он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней. По словам соратников Навального, администрация колонии угрожает начать принудительное кормление.

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