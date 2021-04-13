Саратовский националист попросил Беглова создать капище в память о Богумиле Втором

Председатель саратовского отделения партии "Российский общенародный союз" Павел Галактионов 13 апреля написал открытое письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой создать в Купчино садово-парковый ансамбль "Капище славянское". Объекту предложено дать имя языческого жреца Богумила Второго (Владимира Голякова), скончавшегося в Петербурге 5 апреля.

"Богумил второй всегда твёрдо выступал за укрепление государственной власти, единства славянского народа, являлся убеждённым сторонником президента России В.В. Путина.

Большую часть своей жизни Богумил второй прожил в ленинградском, а затем санкт-петербургском районе Фрунзенский в Купчино", - написал Галактионов.

Он также отметил, что с 1999 по 2007 год в Купчино уже было капище, созданное Богумилом Вторым. По словам саратовского националиста, местные жители до сих пор вспоминают это место "добрым словом".

"Богумил второй достоин того, чтобы память о нём и его деятельности была сохранена", - заявил Галактионов.

Напомним, Голяков умер на 54-м году своей жизни. До конца своих дней он руководил движением "Схорон еж словен" и называл себя верховным жрецом всех славян.

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