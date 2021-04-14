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10:38

Хинштейн известил об увольнении пяти генералов Росгвардии

фото ЗакС политика Хинштейн известил об увольнении пяти генералов Росгвардии

Руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн поделился новостями о кадровых перестановках в Росгвардии. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

"От должностей освобождены: замдиректора Росгвардии Юрий Бабкин, командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук, начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников", - отчитался депутат.

Кроме того, своих постов лишились экс-начальник главного управления связи Росгвардии Алексей Беляков, бывший руководитель главного управления по работе с личным составом Николай Рябчиков и бывший начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин.

Соответствующий приказ, добавил Хинштейн, уже подписал Владимир Путин, однако документ пока что отсутствует на портале правовой информации.

Добавим, в середине февраля "Коммерсант" писал о том, что своих постов в Росгвардии лишились не менее десяти генералов. В издании отставки связывали суголовным делом о мошенничестве, возбужденном в отношении генерал-лейтенанта Сергея Милейко.

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