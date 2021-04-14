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10:47

В ЗакСе почтили память погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного

фото ЗакС политика В ЗакСе почтили память погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного

Законодательное собрание Петербурга в среду, 14 апреля, начало заседание с минуты молчания в память о командире отделения 64-го пожарно-спасательной части Невского района Ильи Белецкого, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Белецкий погиб 12 апреля при тушении пожара здания "Невской мануфактуры". Ещё три человека пострадали. 

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть человека) и по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сергей Еремеев

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