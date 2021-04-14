Центр "Насилию.нет" оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах

Суд в Москве решил оштрафовать на 300 тысяч рублей кризисный центр "Насилию.нет" по делу о нарушении порядка деятельности НКО-иноагента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП), уведомил "МБХ медиа" юрист Кирилл Коротеев.

"Процессы по КоАП всегда нарушают право на состязательный и беспристрастный суд, потому что там судья вас обвиняет, судья вас судит. Естественно будем обжаловать решение", - сообщил Коротеев.

Претензии правоохранителей коснулись законопроекта о домашнем насилии на сайте Госдумы: Минюст составил на центр протокол, посчитав политической деятельностью задачу организации "сделать проблему домашнего насилия видимой и создать такие условия, чтобы пострадавшие знали, куда обращаться за помощью, а общество перестало бы обвинять их в произошедшем".

Кроме того, Минюст также счёл политической деятельностью участие организации в продвижении и проведении кампании, направленной на принятие "закона о профилактике семейно-бытового насилия в РФ".

"Насилию.нет" признали иностранным агентом 29 декабря 2020 года, включив в соответствующий перечень министерства.