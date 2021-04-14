Путину сделали второй укол от COVID-19

Президент Владимир Путин перенес вторую инъекцию вакциной от коронавируса и таким образом завершил двухэтапную процедуру. Об этом он между делом сказал по видеоконференции с высокопоставленными российскими чиновниками, среди которых присутствовали, в частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Надеюсь, что все будет хорошо", - добавил к своему известию глава государства.

По его словам, прививку он сделал прямо перед началом совещания.

Напомним, что первая инъекция, если верить президентскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, была совершена 23 марта, о чем сообщили поздно вечером. Какая при этом используется вакцина - до сих пор не объявляется. Более того, в отличие от других мировых лидеров, Путин предпочел вакцинироваться непублично, не желая, как он сам выразился, "обезьянничать".

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