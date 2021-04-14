Беглов вручил петербургским медикам благодарности от президента

Медицинские работники Петербурга, участвующие в борьбе с распространением коронавируса, на торжественном приеме получили из рук губернатора Александра Беглова грамоты и благодарности от президента, передает пресс-служба Смольного. Всего таким образом поощрили 68 специалистов, работающих, в частности, в таких медицинских учреждениях, как Первый мед, Городская больница №40, СПбГПМУ, Боткинская больница, Детская клиническая больница №5 им. Филатова. Представителям последних двух учреждений Беглов выразил отдельную благодарность, напомнив, что именно они оказались первыми перед лицом неизвестного ранее вируса COVID-19.

"Вы – герои нашего времени, уже год на передовой. Вы первыми встретили коронавирус и до сих пор продолжаете с ним бороться. Рискуя собственным здоровьем, помогаете людям победить тяжелую болезнь, дарите жизнь", - приводятся слова чиновника.

Губернатор выразил восхищение тем, как быстро и качественно удалось наладить работу в тяжелых условиях эпидемии. В том числе, отметил, эта быстрота проявилась в перепрофилировании обычных стационаров в инфекционные и строительстве корпусов-"трансформеров".

фото: gov.spb.ru

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