ФАС решила проверить не только "Яндекс", но и другие действующие в РФ поисковики

Федеральная антимонопольная служба решила заняться проверкой интернет-поисковиков, функционирующих на территории России, на предмет возможной дискриминации сторонних сервисов в строках поисковых выдач, информирует РИА "Новости".

"В рамках рассмотрения дела в отношении ООО "Яндекс" ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории РФ", - следует из сообщения ведомства.

Напомним, о том, что ФАС возбудила дело в отношении отечественного поисковика, стало известно накануне, 13 апреля. Претензии антимонопольщиков обусловлены тем, что компания, предположительно, не обеспечивает равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе для своих конкурентов.