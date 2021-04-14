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16:59

Комбинат соцпитания Красносельского района жалуется на стороннее давление

фото ЗакС политика Комбинат соцпитания Красносельского района жалуется на стороннее давление

Работники АО "Комбинат социального питания Красносельского района" жалуются на кризис в компании, делится "Деловой Петербург".

По их мнению, на предприятие может оказываться давление со стороны: делается это с единственной целью - ликвидировать производство. Такой точкой зрения сотрудники КСП поделились в открытом письме.

"И мы обращаемся с открытым письмом к журналистам Петербурга. Мы просим вас, чтобы вы контролировали нашу работу каждый день и каждый час, потому что в последнее время на наше предприятие оказывается абсолютно беспрецедентное давление. Полагаем что прямо сейчас происходит попытка рейдерского захвата наших комбинатов и попытка их ликвидации без ведома губернатора", - следует их обращения сотрудников КСП, опубликованного "ВКонтакте".

Роспотребнадзор уже временно приостановил деятельность комбината, обнаружив нарушения в его деятельности.

Отметим, что обозначенный пищеблок обслуживает две школы Пушкинского района - 462 и 449: каждый день лишь два повара и несколько "универсальных кухонных работников" готовят на его территории порядка шестисот завтраков и обедов, писала "Фонтанка". Роспотребнадзор, по информации издания, придрался ко всем мелочам производства.

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