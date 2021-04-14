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18:12

Госдума отклонила проект закона об освобождении граждан с низкими доходами от НДФЛ

фото ЗакС политика Госдума отклонила проект закона об освобождении граждан с низкими доходами от НДФЛ

Депутаты Государственной думы не стали рассматривать проект закона об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее решение федерального парламента опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Представляя инициативу, её авторы указали, что подобная мера поддержки должна простимулировать развитие потребления в стране, сократить социальные расходы государства, а также значительно снизить траты на администрирование налогов для малоимущих граждан.

В свою очередь в правовом управлении нижней палаты парламента сочли, что документ не может быть рассмотрен без превентивного внесения корректив в закон "О минимальном размере оплаты труда", так как он "содержит ограниченный перечень целей, для которых применяется МРОТ, и не допускает применение МРОТ для иных целей".

В заключение указывается, что Налоговый кодекс РФ итак "содержит сбалансированный механизм обложения НДФЛ, освобождения от НДФЛ и предоставления налоговых вычетов по НДФЛ".

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