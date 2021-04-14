18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:55

Закрывшуюся для туристов крепость Копорье отремонтируют до конца 2021 года

фото ЗакС политика Закрывшуюся для туристов крепость Копорье отремонтируют до конца 2021 года

Средневековую крепость Копорье в Ломоносовском районе Ленобласти начали приводить в порядок: ремонтируют, в частности, облицовку и мост, ведущий к крепости. Работы должны будут продлиться до конца календарного года, после чего все желающие смогут снова посетить достопримечательность с древней историей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководство профильного комитета (по сохранению культурного наследие) уверено, что противоаварийные работы "освежат" здание, первое упоминание о котором датируется еще серединой XIII века. Для посещения Копорье вынужденно закрыли еще год назад, когда обрушилась главная арка.

Нынешний облик укрепительного сооружения, признанного объектом культурного наследия федерального значения, сформировался не позднее середины XVI века.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:14 Заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" отправили в СИЗО

21:06 Суд отправил в СИЗО гендиректора "Невской мануфактуры"

20:56 По делу о нападении на силовика 23 января москвич получил реальный срок

20:19 Суд обязал главреда DOXA сидеть дома и не выходить в интернет

20:05 Участницу пикета в поддержку DOXA в Петербурге задержали за ношение формы

19:56 Семьи пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных получат специальные выплаты

19:50 Суд арестовал координатора петербургского штаба Навального на 10 суток

19:19 Милонов внес в ГД закон, вводящий крупные штрафы за онлайн-рекламу алкоголя

19:14 Пикет в поддержку редакции DOXA начался в центре Петербурга

18:55 Закрывшуюся для туристов крепость Копорье отремонтируют до конца 2021 года

18:48 Глава петербургской налоговой отчитался о помощи бизнесу и сборе налогов

18:47 Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт 25 июня

18:21 Путин наградил пожарных, тушивших здание Невской мануфактуры

18:12 Госдума отклонила проект закона об освобождении граждан с низкими доходами от НДФЛ

17:59 Пранкеру заочно присудили реальный срок за оправдание теракта в Архангельске

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru