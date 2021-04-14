Милонов внес в ГД закон, вводящий крупные штрафы за онлайн-рекламу алкоголя

В Государственную думу внесли законопроект, вводящий наказание за рекламу алкоголя в интернете, авторами которого стали единороссы Виталий Милонов и Владимир Афонский. Максимальную санкцию за такого рода нарушение они устанавливают на уровне штрафа в 500 тысяч рублей (для юридических лиц). Граждане, согласно документу, могут быть наказаны штрафом до 5 тысяч рублей.

"Несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в сети "Интернет" продолжает расти, реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей. По оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB, нелегальные продажи алкоголя в "Интернете" в России за 2018 год выросли на 23%, до 2,1 млрд руб", - гласит текст пояснительной записки к инициативе.

Депутаты таким образом хотят внести коррективы в КоАП и в статью 15.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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