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19:50

Суд арестовал координатора петербургского штаба Навального на 10 суток

фото ЗакС политика Суд арестовал координатора петербургского штаба Навального на 10 суток

Октябрьский районный суд Петербурга 14 апреля рассмотрел дело координатора штаба Навального Ирины Фатьяновой. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за публикацию 27 января видеоролика с призывом выйти на акцию 31 января и назначил наказание в виде 10 суток ареста. 

Сама Фатьянова связывает свое задержание с большим количеством регистраций в Петербурге на сайте "Свободу Навальному". Другая причина — ее намерение выдвигаться в Законодательное собрание Петербурга на выборах 2021 года. 

— Я связываю это со своей политической деятельностью, предвыборной компанией. Сейчас мы начинаем работу в поле с нашими волонтерами, социологическими опросами. Это препона для деятельности штаба и для моей, связанной с выборами, — рассказала Фатьянова корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Сотрудники полиции задержали Фатьянову накануне, 13 апреля в петербургском штабе оппозиционера. Она была доставлена в 1 отдел полиции, где и провела ночь перед судом. Поводом для задержания стал видеоролик сторонницы Навального, в котором она призвала сторонников выйти на акцию 31 января. 

Суд был назначен на девять утра, но из-за статуса ЧПРГ суду потребовалось время на получение согласия прокурора. Ирина Фатьянова — член избирательной комиссии с правом решающего голоса на избирательном участке №2249. Для административного наказания в таком случае требуется согласие прокурора Санкт-Петербурга. Судьей был объявлен перерыв до пяти часов. Заседание возобновились в половину седьмого. 

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Судья отказала в требовании вызвать в суд начальника спецприемника на Захарьевской 6, который мог бы подтвердить, что Фатьянова не могла пользоваться интернетом и не могла опубликовать тот видеоролик, так как находилась под арестом за организацию акции 23 января. 

В суде Фатьянова сообщила, что не могла принимать участие в подготовке и публикации видеоролика. По ее словам, она не имеет доступа к размещению постов. 

Это третий арест Фатьяновой по административному правонарушению. Привлечение к ответственности в четвертый раз может грозить ей уголовным делом по "Дадинской статье" за неоднократное нарушение митингового законодательства. 

В конце января Фатьянова отбыла два административных ареста за организацию несогласованной акции 23 января. Сперва Дзержинский районный суд назначил "навальнистке" шесть суток в спецприемнике, но за день до освобождения снова арестовал ее на 10 суток за ту же акцию, до 8 февраля. 

Ирина Фатьянова — координатор петербургского штаба Навального с ноября 2019 года. В марте 2021 года она заявила о намерении выдвигаться в Законодательное собрание по третьему избирательному округу, который сейчас представляет председатель ЗакСа Вячеслав Макаров

Константин Леньков


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