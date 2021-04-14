Суд арестовал координатора петербургского штаба Навального на 10 суток

Октябрьский районный суд Петербурга 14 апреля рассмотрел дело координатора штаба Навального Ирины Фатьяновой. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за публикацию 27 января видеоролика с призывом выйти на акцию 31 января и назначил наказание в виде 10 суток ареста.

Сама Фатьянова связывает свое задержание с большим количеством регистраций в Петербурге на сайте "Свободу Навальному". Другая причина — ее намерение выдвигаться в Законодательное собрание Петербурга на выборах 2021 года.

— Я связываю это со своей политической деятельностью, предвыборной компанией. Сейчас мы начинаем работу в поле с нашими волонтерами, социологическими опросами. Это препона для деятельности штаба и для моей, связанной с выборами, — рассказала Фатьянова корреспонденту ЗАКС.Ру.

Сотрудники полиции задержали Фатьянову накануне, 13 апреля в петербургском штабе оппозиционера. Она была доставлена в 1 отдел полиции, где и провела ночь перед судом. Поводом для задержания стал видеоролик сторонницы Навального, в котором она призвала сторонников выйти на акцию 31 января.

Суд был назначен на девять утра, но из-за статуса ЧПРГ суду потребовалось время на получение согласия прокурора. Ирина Фатьянова — член избирательной комиссии с правом решающего голоса на избирательном участке №2249. Для административного наказания в таком случае требуется согласие прокурора Санкт-Петербурга. Судьей был объявлен перерыв до пяти часов. Заседание возобновились в половину седьмого.

Судья отказала в требовании вызвать в суд начальника спецприемника на Захарьевской 6, который мог бы подтвердить, что Фатьянова не могла пользоваться интернетом и не могла опубликовать тот видеоролик, так как находилась под арестом за организацию акции 23 января.

В суде Фатьянова сообщила, что не могла принимать участие в подготовке и публикации видеоролика. По ее словам, она не имеет доступа к размещению постов.

Это третий арест Фатьяновой по административному правонарушению. Привлечение к ответственности в четвертый раз может грозить ей уголовным делом по "Дадинской статье" за неоднократное нарушение митингового законодательства.

В конце января Фатьянова отбыла два административных ареста за организацию несогласованной акции 23 января. Сперва Дзержинский районный суд назначил "навальнистке" шесть суток в спецприемнике, но за день до освобождения снова арестовал ее на 10 суток за ту же акцию, до 8 февраля.

Ирина Фатьянова — координатор петербургского штаба Навального с ноября 2019 года. В марте 2021 года она заявила о намерении выдвигаться в Законодательное собрание по третьему избирательному округу, который сейчас представляет председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Константин Леньков

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