До конца года в Петербурге починят почти 100 км автодорог

Из 5,1 млрд рублей, которые петербургское правительство планирует до конца нынешнего года потратить на ремонт дорог, 1 млрд город получил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", рассказал в интервью каналу "Санкт-Петербург" зампред КРТИ Александр Богданов.

"Программой предусмотрено 46 адресов, практически 1,8 млн квадратных километров, протяженность практически 100 км. Из этих 46 адресов по нацпроекту будет сделано 25 объектов", - анонсировал чиновник.

В приоритете - наиболее оживленные магистрали, связывающие разные районы, например, Полюстровский, Пискаревский проспекты и проспект Энгельса.

Условия нацпроекта, действующего до 2024 года, предполагают выполнение плана как минимум на 85%, и за этот показатель Богданов ручается, тогда как в 100-процентный результате не верит сам. В поставленные перед региональными исполнителями задачи входит, в частности, двойное сокращение мест концентрации аварий и увеличение процента дорог регионального значения с 43,1% до 50,9%.