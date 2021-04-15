Активистке из Иванова назначили обязательные работы из-за призыва регистрироваться на сайте "Свободу Навальному!"

Ивановской активистке Ольге Назаренко назначили 40 часов обязательных работ за публикацию ролика с призывами регистрироваться на сайте "Свободу Навальному!" и собираться на митинги в его поддержку, пишет "ОВД-Инфо".

Судья решил, что воззвание Назаренко подпадает под нарушение "протестной" ч. 2 ст. 20.2 КоАП - организация несогласованного публичного мероприятия.

Назаренко вызвали в полицию 14 апреля, после чего оставили в отделе до суда.

По состоянию на 15 апреля на сайте "Свободу Навальному!" зарегистрировались свыше 400 тысяч человек. Глава региональной сети штабов политика Леонид Волков ранее анонсировал новые акции протеста, как только цифра достигнет отметки в 500 тысяч откликов.