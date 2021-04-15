В комздраве рассказали о COVID-смертях в ходе прививочной кампании

Смерти, зафиксированные в ходе вакцинации населения Петербурга от COVID-19, не являются последствием вакцинации, поведал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Те, кто были вакцинированы, госпитализированы в тяжелой форме и скончались, заболели до завершения полного цикла вакцинации, у них просто не сформировался иммунитет", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Через 21 после введения второй части вакцины в стационары не попал ни один человек в тяжелой формой течения инфекции, добавил Лисовец.

При этом были зарегистрированы случаи заражения после прививки.

"Такие случаи единичны. Ни в одном из случаев, когда пациенты были вакцинированы, переболели в тяжелой форме и умерли, связи вакцинации с летальным исходом не выявлены", - констатировал Лисовец.

Каждый день в городе на Неве вакцинируются в среднем 7,5-8 тысяч человек.